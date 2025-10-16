„Ново начало“ предлага възможност президентът, премиерът и шефът на парламента да могат да се откажат от охраната си

С предложения за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО) „Ново начало“ на Делян Пеевски предлага президентът, премиерът и председателят на Народното събрание да могат да се откажат от охраната и транспорта си. Ако текстовете се приемат, отказът ще става единствено с декларация до началника на службата.

„Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява“, се казва още в съобщението.

От партията на Пеевски смятат, че държавният глава трябва да спре да използва ресурсите на институцията за „личния си политически проект и да подаде оставка, за да се посвети на своята партия заедно със семейството и съветниците си.“

По-рано президентът Румен Радев обяви пред журналисти, че ще бъде солидарен със служителите си, които са принудени да извършват държавна работа с личните си автомобили, като самият той ще използва своята собствена кола. Поводът са промените в закона за НСО, според които службата вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

В позицията си, „Ново начало“ определя като недопустимо и неморално използването на администрацията на президентската институция за „лични амбиции и превръщането на професионалната НСО в лична прислуга“.