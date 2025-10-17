Акад. Атанас Атанасов: Правилното хранене е строго индивидуално, но българската храна е магическа (част 1)

Неотдавна, при по-ниски технологии и по-лоши условия на живот, у нас имаше 3770 столетници, сега са под 370, констатира акад. Атанас Атанасов

Поставен при различни географски условия един и същи геном се изразява по различни начини. Изниква въпросът колко важен фактор е храната в това отношение, доколко тя полага или вреди на здравето. При влизането ни в ЕС българинът консумираше 80% местна храна и внасяше 20%, сега пропорцията е диаметрално обърната. Не че е лошо да има вносната храна, но в нея геномът не е напълно съвместим с нашия геном.

Микробиомът управлява света – той ни прави здрави, но той ни и разболява. Зависи дали ние живеем в приятелство с него.

103-годишна баба ми даде ключът към столетието. Първо, да ядеш бавно, да не консумираш сладко след солено и лютиво и да се храниш с приятни хора.

Когато излязат извън България, нашите сортове влошават качествата си.

Само цветът на кожата, на очите и кръвната група не подлежат на промяна. Всичко друго в човека може да се изменя.

Всяка формула за правилно хранене е строго индивидуална.

Това заяви в СТУДИО БАНКЕРЪ световно известният генетик акад. Атанас Атанасов, основател и ръководител на Съвместния геномен център.

