АПИ: Ремонтите по магистралите се ускоряват, целта е да приключат до края на месеца

Пътноподдържащите фирми работят активно по текущите ремонти по магистралите в страната и се полагат усилия всички дейности да приключат предсрочно – до края на месеца. Това съобщи инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция „Пътна инфраструктура“. Той призова шофьорите да карат внимателно.

За да се улесни движението при излизане от София, са въведени временни организации на трафика. По автомагистрала „Хемус“ между 16:00 и 20:00 часа автомобилите, идващи от Варна към София, ще преминават през пътен възел „Яна“ – през Горни и Долни Богров. По магистрала „Тракия“ от 15:00 часа движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено, а от 14:00 часа ще има две ленти за излизане от столицата и една за влизане, уточни Александър Пенков от АПИ.

Ремонтни дейности се извършват в районите на Пазарджик, Сливен и Стара Загора. При последния град пътният възел на магистралата от София към Бургас е затворен, като преминаването става през Чирпан.

Инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ посочи, че движението се следи в реално време и при образуване на задръствания трафикът временно се спира, за да се осигури по-бързо освобождаване на колоните. На всички ключови места има присъствие на служители от пътната полиция.