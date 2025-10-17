Акциите на „Сирма груп холдинг“ ще се търгуват на Франкфуртската фондова борса

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange) на емисията акции, издадени от „Сирма груп холдинг“ АД. Решението е взето на 16 октомври.

Едновременно с това дружеството се допуска до подсегмента на регулирания пазар с допълнителни задължения след допускането (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса, както и на пазара Xetrа, организиран от Франкфуртската фондова борса.

„Сирма груп холдинг“ ще бъде допусната и до сегмента EuroBridge Market на „Българската фондова борса“.

Емисията на ИТ компанията е в размер на 59 360 518 лева, разпределен в 59 360 518 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от един лев всяка.

„Сирма груп холдинг“ е второто дружество, листнато на БФБ, което ще регистрира акциите си за търговия на сегмента за двойно листване в София и във Франкфурт – EuroBridge, след „Шелли Груп“ ЕД.

От началото на годината акциите на “Сирма Груп Холдинг” поскъпват на „Българска фондова борса“ и от 0.95 лева за един брой през януари в момента сделки се сключват по 1.4, лева. А това оценява компанията на над 83 млн. лева пазарна капитализация.