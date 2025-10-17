Костадинов прогнозира, че ако има избори, Пеевски ще се хвърли в самоубийствен рейд

В кулоарите на парламента Костадин Костадинов от „Възраждане“ коментира, че ГЕРБ и ДПС, които определи като двете основни клиентелистки партии, са се прегърнали в смъртоносна хватка, но не могат една без друга.

Той добави, че политическите структури на ГЕРБ по места искат избори, защото не могат да се отърват от влиянието на „ДПС-Ново начало“. Оттук според Костадинов Борисов има два хода – или да отиде на избори, за да запази нещо от партията си, или да се събере с почетния председател на ДПС – Ахмед Доган и заедно да играят сантасе. За партия „Възраждане“ Костадинов обяви, че искат предсрочни избори и ще се борят за победа. Обърна внимание, че различните социологически агенции им дават между 9% и 15%, което според него не е нормално.

Според Костадинов това, че Пеевски е спечелил вота в Пазарджик с 18%, не означава, че на национално ниво ще може да управлява. Ето защо прогнозата му бе, че след едни евентуални предсрочни избори, няма да има министър-председател от „ДПС-Ново начало“. В същото време подчерта, че ГЕРБ е нужен на „ДПС-Ново начало“ като сателит, патерица и смокинов лист.

От друга страна според Костадинов след изборите в Пазарджик Борисов е осъзнал, че неговият монопол при купуването на гласове е тежко нарушен и „дилърите“ на ГЕРБ вече са вербувани от тези на ДПС.

По повод пресконференцията на Бойко Борисов в централата на ГЕРБ, на която той заговори за преформатиране на правителството, Костадинов коментира, че българската сцена определено е загубила голям талант, който дори е можел да спечели „Оскар“. Но според лидера на „Възраждане“ Борисов не бил гневен, а отправял вопъл за помощ към собствените си хора.

Костадинов за втори път повтори, че пред Борисов има два варианта: „Или да намери смелост и да отиде на избори с ясното съзнание, че ГЕРБ вече са сянка на миналото, а Пеевски ще се хвърли в самоубийствен рейд и ако трябва, ще наддава до 300 лв. на глас. Другият вариант е Борисов да се съгласи с подчинената си роля, като включи официално „ДПС-Ново начало“ в управлението“.

Така обаче, според Костадинов, Борисов ще изгуби респекта, уважението и страха към себе си от страна на собствените си хора и ще остане да си играе сантасе с Доган и двамата да си говорят колко лош е Пеевски.

На въпрос какво ще се случи с коалиционните партньори при преформатирането на правителството, Костадинов прогнозира, че БСП при никакви обстоятелства няма да отпаднат от управлението, но при ИТН ще има някакъв разпад.

„Ако Пеевски официално влезе в управлението, тогава ИТН ще бъдат приключени„, категоричен бе Костадинов, като добави, че е възможно и оттам да се появят независими депутати, които да крепят управлението.