Цяла седмица парламент не успя да заработи

Парламентът направи трети опит за тази седмица да заседава. Днес се регистрираха само 53 депутати при необходими 121.

При първия и единствен опит да се събере кворум се регистрираха 29 депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“.

Заседанията в предишните два дни също се провалиха поради липса на кворум. В сряда в пленарната зала се регистрираха 61 народни представители, а в четвъртък – 71.

На 14 октомври Бойко Борисов заяви, че партията му остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма и да „счупи“ управляващата коалиция. Това решение на Борисов дойде в резултат на слабото представяне на формацията на местните избори в Пазарджик, където ГЕРБ се класира шеста.

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски пък обяви, че неговата партия е готова „за преформатиране във властта“ и ще изчака решението на ГЕРБ до понеделник.

„БСП – Обединена левица“ изрази готовност за разговори с партньорите си, за да се запази правителството.

„Има такъв народ“ все не е излязла с официална позиция по темата. По информация на БНР обаче премиерът Росен Желязков вече е започнал разговори с официалните участници в управляващата коалиция, за действия, с които да се излезе от политическата криза, довела до блокаж на работата на Народното събрание и на правителството.