Избори няма да има – купонът се отменя, заяви Делян Пеевски

„Избори няма да има. Едно мога да кажа на чичо Румен (бел. ред. – президентът Румен Радев) да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя„. Това заяви лаконично в кулоарите на парламента лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски. Коментарът му дойде в отговор на въпрос дали вървят разговорите за преформатиране на управлението, или предстоят предсрочни парламентарни избори.

На 14 октомври Бойко Борисов заяви, че партията му остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма и да „счупи“ управляващата коалиция. Това решение на Борисов дойде в резултат на слабото представяне на формацията на местните избори в Пазарджик, където ГЕРБ се класира шеста.

Впоследствие лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че неговата партия е готова „за преформатиране във властта“ и ще изчака решението на ГЕРБ до понеделник, 20 октомври.