Приложения ще показват в реално време къде се намират автобуси и трамваи от градския транспорт в София

Данните за градската мобилност в София вече са публично достъпни. Това съобщи във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев. Това позволява на приложения и уебсайтове да показват в реално време движението на автобуси, трамваи и тролеи, както и най-бързите маршрути в града.

Терзиев посочи, че само няколко седмици след отварянето на данните граждани и програмисти вече са създали първите интерактивни карти и приложения – без разходи за бюджета на общината.

„Така си представям истинската дигитална трансформация – когато обществото създава решенията заедно с институциите“, отбеляза кметът. Той даде примери за успешни съвместни инициативи с граждани и експерти, включително карти с информация за градоустройство, чешми, зелени площи и контейнери за отпадъци, особено полезни по време на кризата с боклука.

Следващата стъпка, по думите на Терзиев, е отварянето на данните за обработените отпадъци от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

„Дигитализацията прави прозрачността възможна. Когато информацията е достъпна, контролът става споделен“, подчерта кметът и добави, че София има потенциала да се превърне в пример за дигитална трансформация в целия регион.