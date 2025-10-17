„Хамас“ потвърди ангажимента си към мирното споразумение на САЩ

Палестинската групировка „Хамас“ потвърди ангажимента си към споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа, договорено с Израел и отново обеща да предаде тленните останки на всички заложници, предаде БНР.

Примирието между двете страни е поставено под въпрос, след като палестинската групировка освободи всички 20 живи заложници, но върна телата само на 9 от общо 28-те израелци, починали в плен.

Забавянето с връщането на останалите 19 тела поражда сериозни опасения. „Хамас“ твърди, че се нуждае от специализирана техника, за да ги открие. Близките на заложниците призоваха Израел да не пристъпва към следващата фаза от споразумението, докато всички тела не бъдат върнати.

Договорката за спиране на огъня от 10 октомври предвижда след прекратяването на сраженията и освобождаването на заложниците да бъде отворен контролно-пропускателният пункт „Рафах“. Израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че пунктът „вероятно ще бъде отворен в неделя“.