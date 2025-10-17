Стив Джобс ще бъде увековечен върху възпоменателна монета от 1 долар

Монетният двор на САЩ разкри дизайна на възпоменателна монета от 1 долар в чест на покойния съосновател и главен изпълнителен директор на Apple – Стив Джобс.

Монетата изобразява младия Джобс, седнал със скръстени крака пред калифорнийски пейзаж с хълмове, съобщиха от Монетния двор. Разбира се, той е облечен с поло. На нея има и надпис: „Make something wonderful“ („Създай нещо прекрасно“). Цитатът от 2007 г. често се използва, за да опише мирогледа и наследството на Джобс.

Монетата ще струва 13.25 долара на уебсайта на Монетния двор, но ще трябва да се изчака до 2026 г., когато ще бъде пусната емисията.

Тя е част от дългогодишен проект, започнал през 2018 г., който отдава почит на американските иновации и няма нищо общо с ласкателните жестове на настоящия изпълнителен директор Тим Кук към Доналд Тръмп. Всеки щат може да номинира своя претендент за увековечаване.

Например Уисконсин, един от другите щати, които ще бъдат представени през 2026 г., е избрал суперкомпютъра Cray-1 от средата на 70-те години.

При номинацията на Джобс през февруари, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че той „въплъщава уникалния дух на иновации, който движи Калифорния напред“.