РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Да, България“ прогнозира ново задкулисно разпределяне на порциите във властта

"Да, България" прогнозира ново задкулисно разпределяне на порциите във властта

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов видя ново задкулисно разпределяне на порциите във властта. Той припомни, че докато „Продължаваме промяната-Демократична България“ е участвала в преговори, обществото винаги е било информирано за срещите.

„От време на време излиза Пеевски и обяснява с кого си говори и на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес. Искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, а дори напротив„, заяви Божанов в парламентарните кулоари във връзка с липсата на кворум в парламента тази седмица.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че охраната на Делян Пеевски трябва незабавно да бъде премахната, тъй като разходите за нея надвишавали тези за охраната на президента и неговата администрация. Той припомни, че партията му винаги е настоявала само председателят на парламента да има служебен автомобил, а средствата за шофьори и охрани на депутати и политици да се насочат към по-важни нужди, като например към армията.

„Банкеръ“ припомня, че през изминалия ден парламентарната група на „Ново начало“ внесе в парламента промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се дава възможност на президента, премиера и председателя на парламента, да се откажат от личната си охрана.

„Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява“, се казва в съобщението, изпратено до медиите от „Ново начало“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

След пороите в страната ще станат ли по-стриктни институциите, издаващи разрешителните за строеж?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени