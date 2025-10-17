„Да, България“ прогнозира ново задкулисно разпределяне на порциите във властта

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов видя ново задкулисно разпределяне на порциите във властта. Той припомни, че докато „Продължаваме промяната-Демократична България“ е участвала в преговори, обществото винаги е било информирано за срещите.

„От време на време излиза Пеевски и обяснява с кого си говори и на кого нарежда, но това не е сериозен политически процес. Искаме да напомним на управляващите, че даването на повече власт на Пеевски няма да реши политическата криза, а дори напротив„, заяви Божанов в парламентарните кулоари във връзка с липсата на кворум в парламента тази седмица.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира, че охраната на Делян Пеевски трябва незабавно да бъде премахната, тъй като разходите за нея надвишавали тези за охраната на президента и неговата администрация. Той припомни, че партията му винаги е настоявала само председателят на парламента да има служебен автомобил, а средствата за шофьори и охрани на депутати и политици да се насочат към по-важни нужди, като например към армията.

„Банкеръ“ припомня, че през изминалия ден парламентарната група на „Ново начало“ внесе в парламента промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се дава възможност на президента, премиера и председателя на парламента, да се откажат от личната си охрана.

„Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява“, се казва в съобщението, изпратено до медиите от „Ново начало“.