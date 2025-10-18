С първите отличени с наградите „Тийн тайм“ БНР гледа към бъдещето

Над 100 ученици на възраст от 12 до 19 години от цялата страна се включиха в конкурса за първите национални награди „Тийн тайм“. Отличените бяха обявени на церемония в Първо студио на Българското национално радио, като кампанията е инициирана от едноименното предаване на програма „Христо Ботев“. Тя се реализира с подкрепата на Регионален Център София-ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под мотото „Създавай! Не наранявай!“.

Милен Митев връчи наградата в категория „Тийн тайм ОТГОВОРЕН“ на 18-годишната София Николова, ученичка в ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“. Финалисти в категорията са Ивет Стоянова на 18 години от Берковица, ученичка в ПГ „Д-р Иван Панов“ и Кремена Иванова на 17 години от СУ „Цветан Радославов“ в Свищов.

Двама са победителите в категория „Тийн тайм НАУКА“ за образователни и научни постижения. Това са Ния Тодорова на 12 години от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ във Враца и 17-годишният Ярослав Басков от МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна. Сред финалистите е и Петко Пенев от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора. Отличието връчи Таня Михайлова, началник на кабинета на министъра на образованието.

Първа награда в категорията „Тийн тайм ТВОРЕЦ“ получи Валерия Делчева на 18 години от Мадан, ученичка в СУ „Отец Паисий“. Тя й бе връчена от актрисата Радина Кърджилова. Номинирани в категорията за млади артисти, художници и музиканти бяха още Диана Тарева на 18 години от Казанлък, НУПИД „Академик Дечко Узунов“ и 17-годишният Марио Кулев от Пловдив, който е ученик в НХГ „Цанко Лавренов“.

Наградата „Тийн тайм ПИСАТЕЛ“ отиде при Мария Дръндарова на 18 години от София, СУ „Неофит Бозвели“, а номинирани в същата категория бяха Карина Терзийска на 16 години от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград и Камелия Елкенева на 16 години от Бургас, ПГЧЕ “Васил Левски“. Отличието връчи директорът на програма „Христо Ботев“ Кин Стоянов.

18-годишната Ивана Събева от СУ „Академик Емилиян Станев“ в София стана „Тийн тайм ИНФЛУЕНСЪР“, а останалите двама финалисти в категорията за младежи, владеещи социалните мрежи с ценни посоки за развитие, са Златиана Симеонова на 17 години от НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив и Константин Стоев на 18 години от София, 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“. Те получиха своите отличия от актьора и писател Борислав Вълов – Ей Бо.

„Тийн тайм ПАЗИТЕЛ“ на материалното и нематериално културно наследство в първото издание на конкурса е 17-годишната Калина Бърнева от Първа езикова гимназия – Варна. В тази категория журито номинира още Димитрия Иванова на 15 години от ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград и група ученици от специалност „Иконопис“ в НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив, с преподавател зограф Траян Добрев. Наградата връчи актьорът Стефан Попов – Чефо.

На церемонията беше връчена и специалната награда на „Димитър Еленов фондация“. Тя беше присъдена на Никола Драганов от София, ученик във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“.

Победителите в конкурса получават и специална награда, осигурена от БНР и Регионалния център София-ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – посещение на избрани обекти в България, включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Наградата беше обявена от изпълнителния директор на Регионалния център Ирена Тодорова.

Специален музикален гост на церемонията беше изпълнителката Мила Роберт.