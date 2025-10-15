Къде е новият фронт в търговската война между САЩ и Китай?

Соята и петролът се превърнаха в нов фронт в търговската война между САЩ и Китай. Доналд Тръмп обвини Пекин в икономическа враждебност поради решението на правителството да спре да купува американска соя, което влоши положението на фермерите. В отговор Белият дом заплаши да спре търговията с растителни масла с Китай.

Американската преса спекулира кои други продукти биха могли да се превърнат в инструмент за отмъщение.

От май насам Китай не е закупил нито едно зрънце соя от САЩ, въпреки че напоследък е най-големият купувач на тази стока, отбелязва CNBC. Миналата година Китай е внесъл оттам приблизително 27 милиона тона соя на стойност 13 милиарда долара. След налагането на ответни тарифи върху американски стоки, американската соя стана твърде скъпа и Пекин започна да купува реколта от южноамерикански производители, предимно от Аржентина и Бразилия.

Доналд Тръмп разглежда това като умишлен акт на враждебност,

целящ да създаде трудности за американските фермери.

В платформата за социални медии Truth той обяви, че обмисля прекратяване на сътрудничеството с Китай за растително масло и други продукти. Президентът добави, че САЩ биха могли сами да произвеждат същото масло.

На този фон S&P 500 започна да спада. Както отбелязва Bloomberg, събитията от 14 октомври само засилват опасенията на инвеститорите, че ситуацията може да ескалира в пълномащабна търговска война.

Междувременно, както посочва Fox Business,

Китай е най-големият купувач на соя в света.

Той внася повече от 60% от световното количество, а САЩ исторически са основният доставчик, като доставят до 30% от реколтата си в Пекин годишно. Миналата година Вашингтон е получил 12 милиарда долара внос от този артикул.

Що се отнася до растителното масло, САЩ купуват повече от 40% от вътрешното си производство от Китай, или близо 1.3 милиона тона, според USA Today. Доналд Тръмп преди това писа в социалните медии, че ще се срещне със Си Дзинпин и че соята ще бъде ключова тема на разговор.

Впоследствие обаче Китай спря износа на редкоземни метали и магнити,

заплашвайки развитието на автомобилната, аерокосмическата и военната промишленост в световен мащаб. В отговор американският лидер заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху целия китайски внос и отмени срещата си с китайския президент.