Всеки мъж струва, колкото му тежи думата, обърна се Петков към Слави Трифонов

С думите „Всеки мъж струва, колкото му тежи думата“ Кирил Петков разкритикува лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Петков припомни, че Трифонов е подписал т.нар. санитарен кордон срещу участието на Делян Пеевски и партията „ДПС – Ново начало“ в управлението, като тогава е заявил публично:
„Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с „ДПС – Ново начало“. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“

„Това беше неговото обещание към избирателите си и към суверена“, коментира Петков, подчертавайки, че сега Трифонов трябва да докаже, че държи на думата си.

