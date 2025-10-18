Започна ремонт на електропроводите към Запорожката АЕЦ след месец прекъсване

Ремонтните дейности по повредените външни електропроводи към украинската Запорожка атомна електроцентрала са подновени след четириседмично прекъсване. Това съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Назначеното от Русия ръководство на централата потвърди, че ремонтът е започнал, като посочи, че това е станало възможно благодарение на „тясното сътрудничество“ между МААЕ и руската държавна корпорация „Росатом“.

Според информация от централата, руското министерство на отбраната ще има ключова роля в осигуряването на безопасността по време на ремонтните дейности.

Запорожката АЕЦ – най-голямата в Европа е под руски контрол от първите седмици след началото на войната в Украйна през февруари 2022 година. В момента тя не произвежда електроенергия, но разчита на външно електрозахранване, за да поддържа охлаждането на ядрените материали и да предотврати евентуални аварии.