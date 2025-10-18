РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Трима са загинали и петима са ранени при взрив в руски завод за експлозиви

Трима са загинали и петима са ранени при взрив в руски завод за експлозиви

Трима души загинаха, а петима бяха ранени при взрив в завода за експлозиви „Авангард“ в град Стерлитамак, в руската република Башкортостан, съобщи ръководителят на региона Радий Хабиров в Телеграм, цитиран от Ройтерс.

Инцидентът е станал в петък вечер. По думите на Хабиров, следователите разследват причините за взрива, като категорично е отхвърлена версията за украинска атака с дронове, предава БТА.

Спасителните операции са продължили през цялата нощ и вече са приключили, съобщават руските спешни служби.

Заводът „Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и се занимава с обезвреждане на стари боеприпаси. От 2022 година той е под контрола на държавния промишлен конгломерат „Ростех“.

Междувременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от Херсонска област, Владимир Салдо, съобщи, че двама души са загинали при украински удар с дрон в региона. По думите му, жертвите са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени