Най-голямата православна църква в света отваря врати в Румъния

Националната катедрала на Румъния е вече готова и очаква да бъде официално открита на 26-ти октомври.

В Букурещ вече се намира най-голямата православна църква в света. Това е катедралата „Спасение на нацията” (Catedrala Mântuirii Neamului), висока цели 135 метра и бъдещо седалище на Румънската православна църква, по данни на Greek Reporter.

Религиозната сграда в момента е по-висока от трите руски църкви „Св. св. Петър и Павел” (125,5 м), „Свети Исаакий Далматски” (Исакиевски събор, 101,5 м) в Санкт Петербург и „Христос Спасител” (103,5 м) в Москва.

Катедралата в процес на строеж.

Важно е да се спомене, че катедралата, намираща се точно зад сградата на Румънския парламент, притежава най-голямата колекция от църковни мозайки в света. Тя е съставена и от части от специалното стъкло тесере от Венеция и карарски мрамор от Пиетрасанта.

До 6000 души ще могат да присъстват по време на празнични литургии, а църковният хор ще може да събере до 1000 певци. Наред с това катедралата разполага с 4 асансьора и 25-тонна камбана, която ще може да бъде чута на разстояние до 20 километра.

Катедралата, видяна отвътре.

До този момент за проекта са похарчени 200 млн. евро, като по-голямата част от парите идват от публични средства, а около една четвърт – от дарения.

Катедралата „Спасение на нацията” ще бъде открита официално и осветена на 26-ти октомври от румънския патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей Първи.