Зеленски се надява САЩ все пак да предоставят на Украйна ракети „Томахоук“

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на страната му далекобойни крилати ракети „Томахоук“. Той заяви това в интервю за американската телевизия NBC след срещата си в Белия дом с президента Доналд Тръмп.

По време на срещата стана ясно, че Вашингтон засега няма да одобри исканите оръжия, но според Зеленски отказът не е окончателен. „Добре е, че президентът Тръмп не казва „Не“, но засега не казва и „Да“. Наши и американски екипи работят по въпроса“, коментира украинският лидер.

Междувременно Доналд Тръмп призова както Киев, така и Москва да прекратят бойните действия по текущата фронтова линия. „Стига кръвопролития. Да спрат там, където са в момента. Нека и двете страни обявят победа — нека историята отсъди!“, написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Американският президент потвърди, че планира среща с руския си колега Владимир Путин в Будапеща през следващите две седмици.