РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

С едно изречение на Борисов за Пеевски бе сложено началото на видимия преход на властта в ГЕРБ, заяви Николай Денков

С едно изречение на Борисов за Пеевски бе сложено началото на видимия преход на властта в ГЕРБ, заяви Николай Денков

Преформатирането във властта всъщност означава прегрупиране. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и бивш премиер Николай Денков в интервю за БНР.

По думите му, изминалата седмица ще остане в историята не заради изборите в Пазарджик, а заради изречение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – „Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам“. „Това изречение дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години и което предстои да се случи. За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ – от Борисов към Пеевски“, коментира Денков.

Депутатът посочи, че според него именно Пеевски е поискал това изявление, което показва, че занапред „каквото каже Пеевски, това ще се случва“ и че това ще бъде входът в предстоящите политически преговори.

Бившият премиер се спря и на състоянието на образователната система, като предупреди, че множеството промени няма да доведат до подобрение без ясни критерии за качество. „Няма мярка за качество, няма как да я измерим и няма механизми, които да стимулират учителите и директорите да работят за по-добри резултати. Ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството“, каза Денков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени