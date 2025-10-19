С едно изречение на Борисов за Пеевски бе сложено началото на видимия преход на властта в ГЕРБ, заяви Николай Денков

Преформатирането във властта всъщност означава прегрупиране. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и бивш премиер Николай Денков в интервю за БНР.

По думите му, изминалата седмица ще остане в историята не заради изборите в Пазарджик, а заради изречение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – „Каквото ми каже Пеевски, аз го изпълнявам“. „Това изречение дава рамка за анализ на всичко, което се е случвало през последните години и което предстои да се случи. За мен това е началото на видимия преход на властта в ГЕРБ – от Борисов към Пеевски“, коментира Денков.

Депутатът посочи, че според него именно Пеевски е поискал това изявление, което показва, че занапред „каквото каже Пеевски, това ще се случва“ и че това ще бъде входът в предстоящите политически преговори.

Бившият премиер се спря и на състоянието на образователната система, като предупреди, че множеството промени няма да доведат до подобрение без ясни критерии за качество. „Няма мярка за качество, няма как да я измерим и няма механизми, които да стимулират учителите и директорите да работят за по-добри резултати. Ще продължим да потъваме, ако не подобрим тази част, свързана с качеството“, каза Денков.