Възходи и падения в пазарджишките изборни стълкновения

След проведените извънредни избори за местен парламент в Пазарджик, до които се стигна вследствие на решение на ВАС заради открити нарушения по време на вота през 2023 г., старите пороци лъснаха наяве. „ДПС – Ново начало“ на Делян Пеевски стана първа политическа сила в града, след като досега старото ДПС имаше само един представител – Антон Николов – в общинската власт, а местната коалиция “Новото време”, която имаше най-много общински съветници на изборите преди 2 години – общо 14 души, сега дори не участва в предизборната надпревара.

Все неща, които будят съмнения за присъствието на някакъв подмолен дух на сделката, с който лесно и бързо се печелят изборните стълкновения. Казано по-експресивно: „Първите паднаха в кърви, последните станаха първи”.

Накратко за изборните резултати – “Новото начало” на Пеевски, както вече споменахме, са първи и взимат 8 мандата, следвани от ПП-ДБ с 6, партия “Свобода” – 5, листата на БСП взима 4, ВМРО-БНД (ССД) – 3, като един от тях е на стария градоначалник – Тодор Попов, начело на Пазарджик цели 16 години, ГЕРБ – 3, „Пряка демокрация“ – 2; „Движение Напред България“ – 2; МИР – 2; „Възраждане“ – 2; „Земеделски народен съюз“ – 1; Движение „Гергьовден“ – 1; „Величие“ – 1 и „Заедно за силна община“ – един.

Важно уточнение – през годините Тодор Попов е демонстрирал близост както до Пеевски, така и до Бойко Борисов, който го подкрепи през 2023 г. на кметските избори.

В тази, на пръв поглед, суха информация трябва да се намерят отговорите на важните въпроси – имало ли е някаква предварителна уговорка за подобно разпределение и ще се събере ли мнозинство срещу кмета на ПП-ДБ – Петър Куленски, което нарочно да го блокира?

Нека започнем от добре познатия сценарий, в който изборите не се печелят, а се договарят с петдесетолевки.

Според Борислав Даскалов (бивш служител в Управлението за безопасност и охрана-УБО, учредител на Партия на спортистите на България и каратист), цената на глас на изборите в Пазарджик е достигнала 250 лева.

„Прави се една схема – викат се т.нар. лаладжии, дават им се по 500 лева, покрай тях обаче има и други, които гледат, но не получават пари. Изведнъж тръгва мълвата, че по 500 лева на глас се плаща…”, разказа Даскалов пред БНР. По негова информация има т. нар. “коли-майки”, намиращи се извън селата, в които има по 500 000 или по 1 милион лева.

От МВР-Пазарджик обаче бяха на друго мнение.

Говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА, обяви, че “няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново”, т. е. няма купуване на гласове, въпреки стриймове в социалните мрежи, в които се вижда граждански арест на заподозрени в купуване на гласове с пачки с пари.

Но след като шефът на полицията в Пазарджик бе сменен след назначена проверка от министър Даниел Митов, се намери отдушник за напрежението и остана само големият въпрос – кой спечели от цялата ситуация?

За някои несъмнено е „ДПС-Ново начало“, които в момента имат 8 общинари в общинският съвет в Пазарджик. За мнозинство обаче ще им трябват още 13 души. Според неофициални източници те лесно ще се сработят с петимата от “Свобода”, с четиримата от БСП и с тримата от ГЕРБ и ще намерят общи интереси доста по-лесно, отколкото със стария кмет Тодор Попов.

Причината е раздорът от август т. г., за който първи съобщиха от BIRD. Те разпространиха видео, в което Попов заплашва, че ще изгори къщата на тогавашния общински съветник от ДПС Антон Николов, който сега е в листата на Пеевски.

За този случай представители на “Продължаваме промяната” внесоха сигнал в КПК с мотивите, че се оказва “натиск и институционален тормоз”, но докъде е стигнала проверката и има ли изобщо такава – само от корупционната комисия си знаят.

Едно може да се предположи – след този сигнал от групата на ВМРО-БНД (ССД) с Тодор Попов начело – едва ли ще подкрепят кмета на ПП-ДБ Петър Куленски.

Но да се върнем отново на въпроса кой печели от изборите в Пазарджик?

Имайки предвид, че до 30 октомври – датата, до която трябва да се внесе държавният бюджет за 2026 г., остават броени инфарктни дни за финансовия министър Теменужка Петкова, напълно възможно е и да са мандатоносителите от ГЕРБ, които сега имат повод официално да вкарат в управлението ДПС-„Ново начало“ и официално да си поделят отговорността за всякакви бъдещи решения.

Едва ли има по-добра демонстрация за подобна заявка от думите на Борисов:

„Аз от 20 години познавам Делян Пеевски и знам на какво може да разчитам и знам, че като му кажа нещо, той се съобразява и знам, че той като ме помоли нещо – аз го изпълнявам“.

Да си спомняте такива признания от лидера на ГЕРБ за когото и да било през всичките години на неговото управление?