Акад. Атанас Атанасов: Както има средиземноморска, така трябва да се наложи и българска диета (част 3)

Изненадан съм, че генетиката все още не е изкоренила онкологичните заболявания, отбелязва акад. Атанас Атанасов

Всеки трябва да намери собствената си рецепта за здравословно хранене. Въпросът е да бъде изработена българската диета. Както има средиземноморска, така трябва да бъде наложена и българската диета, имаме всички основания за това. В това трябва да участват учени от много области. А научният ни потенциал е огромен.

Отдавна настоявам от туризма да въведат „българска вечеря“ в морските ни курорти – изцяло с родни продукти.

Човешкият организъм се изменя на всеки 5-10 години – едни гени спират дейността си, други започват да работят. С това трябва да се сменят и диетите. Няма една и съща диета завинаги.

Идва времето, когато смарт часовникът ще показва всички характеристики на човешкия метаболизъм и ще подсказва от какво се нуждае всеки отделен организъм. Изкуственият интелект ще ни помогне много.

Начинът на хранене е вид религия. На всеки 10 г. продължителността та живота се увеличава с 10 г. До края на века средна възраст от 120-140 ще бъде нещо нормално. 50% от дълголетието е в храната.„

Стари и изчезнали сортове могат да бъдат възстановени чрез нови генни техники.

Това заяви в СТУДИО БАНКЕРЪ световно известният генетик акад. Атанас Атанасов, основател и ръководител на Съвместния геномен център.

