Китай обвини САЩ в кибератаки срещу Националния център за часово време

Китайското Министерство на държавната сигурност обвини Съединените щати в продължителни кибератаки и кражба на данни от Националния център за часово време, съобщи „Ройтерс“, цитиран от БТА. Според Пекин действията на американската Агенция за национална сигурност (NSA) биха могли да застрашат комуникационните мрежи, финансовите системи, електрозахранването и дори определянето на международното стандартно време.

В изявление министерството твърди, че NSA е извършвала кибератаки в продължение на години, като доказателства за това са били открити още през 2022 година. Според китайските власти американската страна е шпионирала мобилните устройства и мрежовите системи на служителите в центъра, използвайки „уязвимост“ в услугата за съобщения на чуждестранна марка смартфони – без да бъде посочена конкретната компания.

Националният център за часово време е звено на Китайската академия на науките, което поддържа и излъчва китайското стандартно време.

Китай твърди още, че през 2023 и 2024 година САЩ са атакували и вътрешните мрежови системи на центъра, включително високопрецизната му наземна система за измерване на времето.

Посолството на САЩ в Пекин не е коментирало обвиненията, уточнява „Ройтерс“.

През последните години Китай и САЩ все по-често си разменят взаимни обвинения в кибершпионаж, като всяка страна обвинява другата, че представлява основна киберзаплаха за националната ѝ сигурност.