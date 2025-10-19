Заможни французи прехвърлят активи в Люксембург и Швейцария

Заможни французи – предприемачи и богати семейства, притеснени от политическите сътресения у дома, инвестират рекордни суми в анюитети (бел. ред. – категория финансови инструменти, представляващи поредица от плащания на еднакви парични суми) в Люксембург, и пренасочват други средства към убежища като Швейцария. Мениджъри на лични състояния, банкери и адвокати твърдят, че потокът от лични инвестиции от Франция се е увеличил, откакто президентът Еманюел Макрон свика предсрочни парламентарни избори през юни 2024-а, довели до раздробено Национално събрание и поредица от правителства с кратък живот заради партийните спорове за бюджетните мерки.

Тази парична активност е продължила и през 2025 година. Френските премиери идваха и си отиваха, а сегашното правителство, под ръководството на приближения на Макрон Себастиан Льокорню, се насочи към допълнително данъчно облагане на най-високоплатените в битката си да запълни огромния бюджетен дефицит.

„По-голямата част от активите, които управляваме, вече не са във Франция, а са в договори за животозастраховане в Люксембург“, посочва Гийом Лукини, основател на базираната в Париж компания за управление на лични състояния Scala Patrimoine, сред чийто клиенти са професионални спортисти и предприемачи. Лукини казва също, че „луди количества“ капитал отиват и към Швейцария, където неговият бизнес има клон.

Потокът към Люксембург беше „непрекъснат“ по време на миналогодишните избори и продължава, твърди Оливие Румелиан – данъчен адвокат, работещ със застрахователи във Великото херцогство. И добавя: „Брокерите почти не трябва да извършват маркетингова работа, за да привлекат клиенти.“

Инвестициите на френски клиенти в животозастраховане в Люксембург – популярен продукт за спестявания, подобен на анюитетите, който, както и във Франция, идва с данъчни облекчения, ако се държи за повече от осем години – са се увеличили с над 58% през 2024 г. – 13,8 милиарда евро – най-много в историята, показват данни на застрахователния регулатор на херцогството. Информация за тази година все още не е налична по националност, но общите потоци в животозастраховане в Люксембург отново са скочили през първаото полугодие, а финансовите съветници очакват още едни плодотворни 12 месеца.

„През юни миналата година запитванията, свързани с Люксембург, се удвоиха. Оттогава, с всеки нов пристъп на нестабилност, този процес се засилва“, отбелязва Бенджамин Льо Метр, съосновател на семейния офис Avant-Garde. Той твърди, че по-голямата част от новите пари, които управлява, отиват в Люксембург, като статусът на Швейцария като сигурно убежище също е привлекателен и хората инвестират в сметки за ценни книжа там.

Този вид вложения са само един от страничните ефекти от политическите сътресения във Франция. Някои богати семейства дори са се преместили в чужбина, макар че броят им не е известен – тенденция, подобна на тази в Обединеното кралство, след като лейбъристкото правителство премахна благоприятното данъчно третиране за така наречените „недомицилирани“ жители.

Италианският бизнес център Милано е голям бенефициент благодарение на благоприятния данъчен режим на страната, въпреки че Италия заяви през тази седмица, че планира да увеличи годишния плосък данък върху чуждестранните доходи на богати лица, които се прехвърлят там, с 50% – до 300 000 евро. Испания и Португалия също привличат богати чужденци.

По-често срещано е преместването на активи в чужбина като предпазна мярка, отколкото изборът на изгнание, защото това обикновено означава преструктуриране на бизнеса и убеждаване на данъчните власти, че лицето наистина е напуснало страната. Но както богатите французи, така и британските им „събратя“ понякога решават да се преместят в юрисдикция с по-щадящи данъци.

„Много французи се преместиха в Швейцария между 1980-а и 2010 година. Но тази тенденция се забави истински след избора на Макрон (през 2017 г.) когато хората се надяваха нещата да се подобрят. Сега това се възстановява“, коментира Филип Кенел – швейцарски адвокат, специализиран в планиране на данъци, наследства и лични състояния.

Подкрепящият бизнеса центрист Макрон дойде на власт преди осем години и бързо премахна данък богатство, заменяйки го с по-малко обременяващ налог върху собствеността. Но способността на президента да приема по-благоприятни бизнес-политики до края на последния си мандат през 2027 г. беше силно ограничена след решението му да проведе предсрочни парламентарни избори през лятото на 2024 година. Гласуването доведе до разпокъсан парламент, който свали няколко премиери, последният от които зависи от подкрепата на социалистите.

Лявата партия призовава за въвеждането на данък богатство. Докато Льокорню засега се съпротивлява на идеята за подобно всеобхватно облагане на най-богатите във Франция докато кабинетът му се стреми да набере допълнителни 2.5 милиарда евро през следващата година от нови данъци върху холдинговите компании и еднократни по-високи налози за 20 хил. най-високо платени французи.

Кенел твърди, че познава хора, които или искат да се преместят в Швейцария по силата на споразумение за еднократно данъчно облагане за тези, които не работят, или с други споразумения за лица, които искат да живеят и работят там. „За много от тях не става въпрос за данъци – въпреки че мнозина се притесняват от тях – а за стабилността, която Швейцария предлага“, обяснява Кенел.

Прехвърлянето на средства към Люксембург може също да бъде прелюдия към решението на повечето данъчни емигранти да напуснат Франция. Наличието на пари във Великото херцогство не дава на хората никакво данъчно предимство само по себе си, а френските жители ще трябва да декларират във Франция натрупаната лихва. Те обаче не подлежат на двойно данъчно облагане и следователно могат да съхраняват пари извън второто по големина стопанство на еврозоната докато оценяват възможностите си.

Анюитетите в Люксембург, имат висока бариера за инвестиране от 250 хиляди евро нагоре. Притежаването на средства там носи „психологически предимства“, дори и да няма ясни фискални облаги, коментира Льо Метр.

Тревогите за бъдещите събития във Франция подхранват бизнеса за управление на лични състояния, въпреки че Льокорню си е спечелил отсрочка от непосредствената заплаха от повторни избори. Швейцарски банкер разкрива, че е имал богата френска двойка на осемдесет години, която му е споделила преди 18 месеца, че се притеснява, че социалистите идват на власт и иска да вложи повече пари в Швейцария, за да бъдат в безопасност – може би около 20% от активите си. И допълва: „Наскоро дойдоха при мен и казаха, че искат да вложат повече в Швейцария, защото се страхуват от крайната десница.“