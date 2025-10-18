Денят по диагонал – 18 октомври 2025 г.

Все още е рано за контакт с България за полета на Путин за срещата с Тръмп в Унгария, твърди Москва
Все още е рано да се обсъжда евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над българското въздушно пространство по път за Унгария, където предстои срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, цитиран от РИА „Новости“, предаде БГНЕС.
Всеки мъж струва, колкото му тежи думата, обърна се Петков към Слави Трифонов
С думите „Всеки мъж струва, колкото му тежи думата“ Кирил Петков разкритикува лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.
Петков припомни, че Трифонов е подписал т.нар. санитарен кордон срещу участието на Делян Пеевски и партията „ДПС – Ново начало“ в управлението, като тогава е заявил публично:
„Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с „ДПС – Ново начало“. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“
Зеленски се надява САЩ все пак да предоставят на Украйна ракети „Томахоук“
Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на страната му далекобойни крилати ракети „Томахоук“. Той заяви това в интервю за американската телевизия NBC след срещата си в Белия дом с президента Доналд Тръмп.
S&P понижи изненадващо кредитния рейтинг на Франция заради дълговото бреме
Международната рейтингова агенция S&P Global („Стандард енд Пуърс“) понижи с една степен – до „А+“ кредитната оценка на Франция на 17 октомври в изненадваща актуализация за втората по големина икономика в еврозоната, предупреждавайки, че политическата нестабилност излага на риск усилията на правителството да сложи в ред финансите си. Основният мотив на експертите са очакванията им, че дългът на Петата република ще нарасне по-бързо от предвиденото през следващите години, което оказва натиск върху бюджетните планове на премиера Себастиан Льокорню.
Акад. Атанас Атанасов: България може да се специализира в производството на бутикови храни (част 2)
Японците ни казват, че можем да изхраним пет Японии, а ние не можем да изхраним себе си, посочва акад. Атанас Атанасов
Ако продължим още няколко години да се изхранваме основно с вносни храни, ще попаднем в собствения си капан. Трябва да се обърнем към науката, към стратегията за развитие на земеделието у нас, която изготвихме преди няколко години.