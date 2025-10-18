Денят по диагонал – 18 октомври 2025 г.

Все още е рано да се обсъжда евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над българското въздушно пространство по път за Унгария, където предстои срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, цитиран от РИА „Новости“, предаде БГНЕС.

С думите „Всеки мъж струва, колкото му тежи думата“ Кирил Петков разкритикува лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Петков припомни, че Трифонов е подписал т.нар. санитарен кордон срещу участието на Делян Пеевски и партията „ДПС – Ново начало“ в управлението, като тогава е заявил публично:

„Първо, да им припомня, че аз ясно заявих многократно, още в предизборната кампания, а и преди нея, че ИТН дори няма да преговаря с „ДПС – Ново начало“. Не само няма да участваме заедно в правителство (твърдо и безапелационно), но дори няма да преговаряме.“

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че Съединените щати ще предоставят на страната му далекобойни крилати ракети „Томахоук“. Той заяви това в интервю за американската телевизия NBC след срещата си в Белия дом с президента Доналд Тръмп.

Международната рейтингова агенция S&P Global („Стандард енд Пуърс“) понижи с една степен – до „А+“ кредитната оценка на Франция на 17 октомври в изненадваща актуализация за втората по големина икономика в еврозоната, предупреждавайки, че политическата нестабилност излага на риск усилията на правителството да сложи в ред финансите си. Основният мотив на експертите са очакванията им, че дългът на Петата република ще нарасне по-бързо от предвиденото през следващите години, което оказва натиск върху бюджетните планове на премиера Себастиан Льокорню.

Японците ни казват, че можем да изхраним пет Японии, а ние не можем да изхраним себе си, посочва акад. Атанас Атанасов

Ако продължим още няколко години да се изхранваме основно с вносни храни, ще попаднем в собствения си капан. Трябва да се обърнем към науката, към стратегията за развитие на земеделието у нас, която изготвихме преди няколко години.