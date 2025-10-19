РЕГИСТРИРАЙ СЕ
МВФ настоява Украйна да девалвира националната си валута

Международният валутен фонд настоява Централната банка на Украйна да девалвира националната валута на страната – гривната. Това съобщава агенция Bloomberg, цитирана от „Украинска правда“. Според източници на агенцията предложението цели укрепване на финансовата стабилност на страната, разкъсвана от войната, преди предстоящи преговори за нов пакет от заеми.

МВФ посочва, че контролираната девалвация би могла да увеличи бюджетните приходи в национална валута и така да подпомогне държавните финанси, предава БНР.

От Националната банка на Украйна обаче се противопоставят на подобен ход, предупреждавайки, че инфлационният натиск може да се засили и да подкопае финансовия буфер на страната.

„Прогнозната полза е ограничена, тъй като бюджетът на Украйна разчита в голяма степен на международна помощ, а девалвацията може да предизвика инфлация“, посочва Bloomberg.

Агенцията отбелязва, че подобно решение би могло да има сериозни политически последици за Киев и е малко вероятно украинските власти да предприемат такава стъпка в близко бъдеще.

