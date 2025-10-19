Израел нанесе въздушни удари по Рафах след нови сблъсъци с „Хамас“ въпреки примирието

Израелски въздушни удари поразиха Рафах в южната част на Ивицата Газа, съобщават израелски и международни медии, сред които „Гардиън“. Сблъсъците между израелските сили и „Хамас“ избухнаха въпреки постигнатото с посредничеството на САЩ крехко прекратяване на огъня.

Според израелския обществен оператор „Кан“ военновъздушните сили са нанесли удари по цели в Рафах, а други медии съобщават за атаки и в южната част на Газа, както и в Джабалия на север. Телевизия „Канал 12“ информира, че премиерът Бенямин Нетаняху е провел спешен телефонен разговор с министъра на отбраната Израел Кац и висши армейски командири, докато ситуацията се е развивала.

По данни на The Times of Israel, бойци на „Хамас“ са атакували израелски сили в района на Рафах, което е предизвикало въздушните удари. Израелски военен източник е потвърдил пред „Ройтерс“, че групировката е извършила „множество атаки“ отвъд т.нар. жълта линия, нарушавайки примирието.

„След нарушението на примирието от страна на „Хамас“ премиерът Нетаняху проведе консултации с министъра на отбраната и висшите служби за сигурност и нареди да бъдат нанесени силни удари по терористични цели в Газа“, се посочва в изявление на канцеларията му.

От своя страна „Хамас“ отрече да е въвличан в нови сблъсъци, като заяви, че „не е запознат с никакви събития или конфликти“ в Рафах.

Ситуацията остава напрегната, а международните посредници изразяват опасения, че крехкото примирие може да се разпадне напълно.