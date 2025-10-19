РЕГИСТРИРАЙ СЕ
MTV – краят на една ера

Най-известният музикален канал в света – след близо 40 години – ще закрие минимум пет от своите канали до края на годината.

По данни на BBC, феновете ще се сбогуват с MTV Music, MTV ’80s, MTV ’90s, Club MTV, MTV Live и другите подобни още на този 31-ви декември, Нова година: канал по канал, държава след държава.

Това е краят на една ера за всички онези от нас, които с нетърпение очакваха да чуят любимите си песни и да се насладят на видоклиповете на своите музикални идоли. Това бяха и времената без социални мрежи – Shazam, Spotify, VBox и YouTube, когато човек не можеше току-така да си пуска любимите хитове когато и където са си поиска. А бъдещите действия на MTV ясно потвърждават, че все по малко зрители гледат телевизия, наблягайки на гореспоменатите уебсайтове и апликация.

В интерес на истината, някои държави като Обединеното кралство  възнамеряват да запазят част от каналите, като MTV HD. Най-вече заради риалити шоутата като Naked Dating UK и Geordie Shore, които все още се радват на голям зрителски интерес.

Нека да припомним, че MTV (Music Television) стартира през далечната 1981 г. в Съединените  американски щати. Първото музикално видео, излъчено по MTV, е клипа към песента Video Killed The Radio Star на актуалната по онова време британска ню уейв група The Buggles.

