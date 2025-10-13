Предотвратяването на продължителни бойни действия в Украйна е по-важен приоритет за САЩ отколкото помощта за нея

Продължаваме с третата част от доклада на корпорация РАНД*, публикуван на 12 февруари 2023 г., озаглавен „Как да бъде избегната продължителна война? Политиката на САЩ и траекторията на руско-украинския конфликт“. В първата част се разглеждат различните варианти за развитието на войната в Украйна и как Америка би могла да повлияе на хода й, ръководейки се от своите собствени интереси, а във втората част се акцентира на продължителността на конфликта и на ползите за Съединените щати и негативните ефекти, произтичащи от неговото времетраене. Изводи В следващия раздел ще разгледаме желателното приоритизиране от страна на САЩ на споменатите пет аспекта (използване на ядрено оръжие от Русия, ескалация на отношенията между НАТО и Русия, обхват на териториалния контрол, продължителност и форма на прекратяване на военния сблъсък) при изработване на американската политика по отношение на украинския конфликт.

За Съединените щати двата описани по-горе фактора на ескалация (използване на ядрено оръжие от Русия и конфликт между НАТО и Русия) несъмнено са най-важни при определянето на бъдещите варианти на развитие на украинския конфликт. Малцина във Вашингтон биха оспорили това твърдение. В същото време текат оживени дебати относно вероятността някоя от тези форми на ескалация да се реализира в действителност. Както вече посочихме, въпреки че вероятността за такова развитие на събитията не е голяма, и двата варианта са възможни по силата на обстоятелствата, създавани от военния конфликт. Като се отчита колко дълбоки биха могли да бъдат последиците от подобен развой, избягването му трябва да остане висш приоритет за САЩ.

Нашият анализ показва, че продължителността на украинския конфликт представлява най-важният за САЩ негов параметър. Негативните последици от продължителен военен конфликт в Украйна биха били твърде сериозни. Докато тече военната фаза на конфликта, рисковете от ескалация при всяко положение ще остават високи, така че продължителността на украинския конфликт и рисковете от неговата ескалация са пряко свързани. Освен това, продължителните военни действия на територията на Украйна ще продължават да нанасят икономическа вреда и на нея, и на Европа и на световната икономика. За САЩ по-дълготрайната война ще донесе както нарастване на преките разходи (като увеличаване на бюджетната и военната помощ за Украйна), така и увеличаване на алтернативните разходи заради реализацията на други външнополитически приоритети. Докато в Украйна текат военни действия ще страдат все повече украинци, а натискът от повишаването на цените на храните и енергоносителите в света ще продължава. Възможни положителни последици от продължаването на конфликта са по-нататъшното отслабване на Русия и възможността Украйна да завоюва нови териториални придобивки. Но териториалните печалби на Украйна днес не изглеждат сигурни – колкото повече продължава конфликтът, толкова по-големи възможности може да получи Русия да постигне успехи.

Разширяването на украинския контрол над собствените територии като цяло би било изгодно за САЩ, но само по хуманитарни съображения, от гледна точка на демонстрирането на преимуществата от освобождаването на по-голям брой украинци от ужасите на руската окупация. Но що се отнася до поддържането на съществуващия световен ред и икономическите аспекти, аргументите в полза на разширяването на украинския териториален контрол не са толкова ясни. Ако отчитаме къде се намира линията на контрол към края на 2022 г., икономическата полза от такова развитие едва ли би била съществена за жизнеспособността на Украйна. Ако обаче Русия напредне значително на запад и особено ако получи контрол над цялото черноморско крайбрежие на Украйна, икономическите последици вероятно биха били значително по-тежки.

Нашият анализ показва, че съществуват две възможни форми на прекратяване на конфликта. Тъй като териториалните завоевания сами по себе си няма да сложат край на войната, абсолютната победа на която и да е от страните е малко вероятна, значението на този аспект зависи от ползата, която САЩ биха извлекли от политическото регулиране, сравнено с примирието. Политическото регулиране може да се окаже по-устойчиво, отколкото примирието, тъй като може да създаде по-голяма стабилност и да позволи на САЩ да освободи ресурси за решаване на други приоритетни задачи. Постигането на такова регулиране би било важно, но стабилното примирие също би било изгодно с оглед интересите на САЩ, особено като се има предвид, че политическото регулиране изглежда по-малко вероятно, поне на този етап от конфликта.

Тъй като предотвратяването на продължителен военен конфликт в Украйна представлява най-важен приоритет за САЩ (след минимизирането на рисковете от ескалация), те трябва да предприемат стъпки, които да направят по-вероятно прекратяването на конфликта в средносрочна перспектива. Но сам по себе си Вашингтон не е в състояние да потуши този конфликт. Тъй като той най-вероятно ще завърши чрез преговори, трябва да се положат усилия за стимулиране на преговорите. САЩ биха могли да предприемат стъпки за отстраняване на основните препятствия по пътя към преговорите.

Заключение

Нашият анализ показва, че засега дебатите са твърде тясно фокусирани само върху въпроса за контрола на териториите, който е само един от многото параметри на военния конфликт. Териториалният контрол, независимо че е извънредно важен за Украйна, не представлява най-важният аспект на конфликта за САЩ. Освен предотвратяването на възможна ескалация между Русия и НАТО или на използването на ядрено оръжия от Русия, предотвратяването на продължителни бойни действия е по-важен приоритет за САЩ, отколкото помощта за Украйна да разшири контролираните от нея територии.

САЩ имат твърде ограничена способност да управляват процесите на микроравнище, където в крайна сметка ще премине линията на съприкосновение между украинските и руските войски, тъй като американски военни не участват пряко в бойните действия. Предоставянето на помощ на Украйна за разширяване на контролираните от нея собствени територии далеч не е единственият инструмент, който САЩ могат да използват, за да повлияят на хода на конфликта.

Президентът Байдън заяви, че този конфликт ще завърши на масата на преговорите. Но администрацията засега не е предприела никакви стъпки, за да подтикне страните към преговорeн процес. Въпреки че не е напълно сигурно, че изменениeто на политиката на САЩ може да предизвика преговори, осъществяването на една или няколко от следните инициативи може да ги направи по-вероятни: уточняване на плановете за бъдеща подкрепа за Украйна, поемане на ангажименти относно сигурността на Украйна, предоставяне на Русия на гаранции за установяване на неутралитет на Украйна и определяне на условия за премахване на санкциите срещу Русия.

Кардинално и бързо изменение на политиката на САЩ днес е политически невъзможно както по вътрешно-политически съображения, така и заради отношенията със съюзниците. Освен всичко останало, това би било и неразумно. Но започването на разработване на тези инструменти още сега и обсъждането им с Украйна и съюзниците на САЩ могат да помогнат в крайна сметка да започне процес, който може да доведе до приключване на конфликта чрез преговори в срокове, отговарящи на интересите на САЩ. Алтернативата е продължителен военен конфликт, който създава сериозни проблеми за САЩ, Украйна и останалия свят.

Превод от английски (със съкращения): Александър Маринов

*Корпорация РАНД е американска неправителствена организация, един от най-влиятелните аналитични центрове в САЩ. Финансира се в значителна степен от федералното правителство, а също от големите оръжейни компании. Смята се, че е в тясна връзка с висшите кръгове на разузнавателната общност и въоръжените сили.