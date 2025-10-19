Президентът на Унгария Тамаш Шуйок пристига на официално посещение в България по покана на Румен Радев

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок пристига днес на официално посещение в България по покана на държавния глава Румен Радев. Визитата съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство – 19 октомври.

Днес двамата президенти ще посетят Бачковския манастир, след което ще разгледат къща музей „Ласло Наги“ в Смолян. От 16:40 часа Радев и Шуйок ще бъдат в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще присъстват на изложбата „В памет на едно обаяние“ и на музикално-поетичен концерт, посветени на 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач Ласло Наги, почетен гражданин на Смолян от 1976 година.

Официалната церемония по посрещането на президента Шуйок ще се състои утре, 20 октомври, от 10:00 часа на площад „Св. Александър Невски“ в София. Той ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, а двамата президенти ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство пред църквата „Св. София“.

След това, в 10:35 часа, на „Дондуков“ 2 Радев и Шуйок ще проведат среща „на четири очи“, последвана от пленарни разговори между официалните делегации на двете страни. В 11:40 часа президентите ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция.