Посланиците на ЕС ще обсъдят 19-я пакет санкции срещу Русия на 26 септември

Посланиците на ЕС в Комитета на постоянните представители ще започнат да обсъждат 19-ия пакет от санкции срещу Русия тази седмица, съобщи EUObserver, позовавайки се на източници. Според уебсайта дискусията ще се проведе на 26 септември в Брюксел.

Като част от 19-ия пакет от санкции срещу Русия, Европейската комисия ще предложи затягане на контрола върху износа за руски, индийски и китайски компании, както и забрана на износа на определени химикали, руди, метали и соли. Еврокомисията предложи също така налагане на санкции срещу компании от трети страни, включително китайски, за предполагаемо подпомагане на руския военно-промишлен комплекс, и планира да наложи редица ограничителни мерки срещу руската платежна система „Мир“ в чужбина.

Освен това Европейската комисия предложи пълна забрана на всички транзакции, включващи руски компании „Роснефт“ и „Газпром нефт“, и затягане на ограниченията срещу редица банки в Русия и други страни.