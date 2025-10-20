РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министърът на икономиката на Нидерландия ще обсъди с Китай блокирането на Nexperia

Министърът на икономиката на Нидерландия Винсент Кареманс заяви, че в следващите дни ще се срещне с представител на китайското правителство, за да обсъдят кризата около производителя на чипове Nexperia, която застрашава глобалните автомобилни доставки.

На 30 септември нидерландското правителство пое контрола върху Nexperia, дъщерна компания на китайската Wingtech, което предизвика ответна реакция от Пекин и забрана за износ на продукцията ѝ. Кареманс подчерта, че действията на Хага не са координирани със Съединените щати, а целят да се предотврати изнасянето на дейността и интелектуалната собственост извън Европа.

Производителите на автомобили предупреждават за риск от недостиг на чипове, тъй като Nexperia е ключов доставчик, а Китай също разчита на нейната продукция. „Имаме взаимна зависимост и всички имат интерес проблемът да се реши“, заяви Кареманс.

