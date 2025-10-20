РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент, за да стигне до Будапеща

Външният министър Георг Георгиев: Ако има искане, България ще даде въздушен коридор на руския президент, за да стигне до Будапеща

България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако той бъде поискан, за да стигне до Будапеща за срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп.

Това стана ясно от думите на министъра на външните работи Георг Георгиев, казани по време на Съвет „Външни работи“ в Люксембург пред пратеника на БНР:

„Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини„, посочи Георгиев.

Запитан дали това означава, че страната ни ще даде коридор, министърът отговори лаконично, като попита: 

„А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени