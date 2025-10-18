РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Все още е рано за контакт с България за полета на Путин за срещата с Тръмп в Унгария, твърди Москва

путин

Все още е рано да се обсъжда евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над българското въздушно пространство по път за Унгария, където предстои срещата му с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, цитиран от РИА „Новости“, предаде БГНЕС.

„Още е рано“, каза Грушко в отговор на въпрос дали вече са осъществявани контакти с България, Полша и Румъния за възможния маршрут.

Трите държави от НАТО се намират между Русия и Унгария, като Румъния граничи директно с унгарска територия, България – със Сърбия, а Полша и Словакия се намират между Унгария и Калининградска област, както и Беларус.

На 16 октомври Путин и Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор за годината, продължил два часа и половина. След него помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че двете страни започват подготовка за нова среща на върха, която вероятно ще се състои в Будапеща.

Според Ушаков предложението за унгарската столица е дошло от американския лидер, а Путин е подкрепил идеята. Премиерът на Унгария Виктор Орбан потвърди, че е разпоредил създаването на организационен комитет за подготовката на срещата, като работата по нея вече е започнала.

