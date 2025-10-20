ЕК планира постепенно да въведе забрана за внос на руски уран в Европейския съюз

Европейската комисия планира постепенно да въведе забрана за внос на руски уран в страните от Европейския съюз. Планирано е забраната да бъде въведена постепенно поради специфичния характер на доставките на ядрена енергия, обясни говорителят на Еврокомисията Ана Кайса Итконен.

„Веригите за доставки в сектора на ядрената енергетика имат свои специфични характеристики и сложности, които ще трябва да обсъдим, преди да направим предложение. Въпреки това обаче, ние ясно заявяваме, че ще бъде направено предложение.

Нямам информация за конкретен срок“, каза Ана Кайса Итконен на брифинг.

Говорителят на Европейската комисия добави, че преди това комисията се е фокусирала върху постепенното премахване на природния газ от Русия, но сега планира да се съсредоточи върху реформите в сектора на ядрената енергетика.

През месец май вестник „Билд“ съобщи, че

ЕС планира постепенно да прекрати доставките на уран от Русия.

Източници на вестника в правителствени кръгове отбелязаха, че страните от общността преговарят с Франция за ограничения на вноса за атомни електроцентрали.