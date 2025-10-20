Стив Уиткоф и зетят на Тръмп пристигнаха в Израел, за да подкрепят възстановяването на мира

Американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Джаред Къшнър пристигнаха в Израел с мисия да укрепят нестабилното примирие в Газа.

Според съобщение на посолството на САЩ двамата пратеници са кацнали в Тел Авив. Малко по-късно израелската армия потвърди, че отново прилага условията на примирието, а източник от властите заяви, че доставките на помощи ще бъдат подновени още в понеделник. До следобед обаче не беше ясно дали потокът от помощи реално е възобновен.

Зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър

Примирението, предложено от Вашингтон, действа вече повече от седмица и има за цел да сложи край на двугодишния конфликт. Тръмп каза в неделя, че „Хамас“ се държи „доста буйно“ и че „се водят престрелки“, като допусна, че причината може да е в „бунтовнически елементи“ сред организацията, а не в нейното ръководство.

Следващите етапи от споразумението се очаква да включват разоръжаване на „Хамас“,

изтегляне на израелските сили и формиране на международно подкрепена администрация, която да поеме управлението на опустошената територия.

Междувременно делегация на „Хамас“, водена от главния преговарящ Халил ал-Хая, пристигна в Кайро за разговори с посредници и други палестински групировки относно изпълнението на примирието.