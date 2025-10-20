Днес БНБ продава на аукцион облигации за 300 млн. лв. при лихва от 2.75%

Днес, 20 октомври, Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години (1095-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. с падеж 22 януари 2028 г., съобщават от централната банка.

Той ще се проведе при условия, определени от Министерството на финансите. Номинална стойност на предложеното количество е в размер на 300 000 000 лева при 2.75 % годишен лихвен процент.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

Според условията, първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер на 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество, отбелязват от централната банка.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 25 113 от 22.01.2025 г., уточняват от Българската народна банка.

Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, според условията на аукциона.

На 25 август се проведе последният аукцион по емисията № BG 20 300 25 113 от 22 април 2025 година.