ЦИК разследва 114 надписани преференции в Пазарджик

Централната избирателна комисия (ЦИК) изяснява защо за един от кандидатите за общински съветници в Пазарджик са надписани 114 преференции при компютърната обработка на данните от гласуването на 12-ти октомври. Снощи темата е разисквана на извънредно заседание на комисията. От разяснение към решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик пък е видно, че следва да има промяна в имената на новоизбраните съветници.

При обсъждането в ЦИК не става ясно кои са съветникът и листата, съобщава общественото радио. Членовете на ЦИК обаче са възмутени, сезирали са „Информационно обслужване“, пратили са и питания до ОИК.

„Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. Не си спомням на български избори да има толкова нагла фалшификация на резултати от гласувания„, заяви зам.-председателят Цветозар Томов.

Извънредните избори за общински съвет се проведоха на 12 октомври. Малко след вота в ЦИК постъпват данни от „Информационно обслужване“, че при резултатите на един от кандидатите са вписани 114 допълнителни преференции. Това е засечено от повторната обработка на протоколите, като се твърди, че проблем със секционните няма. „Информационно обслужване“ прави вътрешна проверка какво е станало в изчислителния център. „Получихме уверението на изпълнителния директор на „Информационно обслужване“, че той е сезирал прокуратурата„, коментира другият зам.-председател на ЦИК Росица Матева.

ЦИК очаква днес отговор от комисията в Пазарджик. От обясненията на Матева се разбра, че финално топката е в местната комисия.