ДПС с 8 съветника в общинския съвет в Пазарджик, водач на листата е бивш депутат от ГЕРБ

След проведените на 12 октомври избори за общински съветници в Пазарджик, ДПС се утвърди като първа политическа сила в Общинския съвет. Партията ще разполага с осем съветници, а водачът на листата е Десислава Тодорова, бивш народен представител от ГЕРБ.

На извънредните избори за общински съветници в Пазарджик, ДПС печели със 17.13% от гласовете, „Продължаваме промяната-Демократична България“ е втора с 11.75%, след нея се нарежда партия „Свобода“ с 10.34 процента. БСП получава 7.42%, ВМРО – 6.84%, а ГЕРБ остава шеста с 6.16 процента.

„Свобода“ е листа, оглавявана от Румен Димитров, бизнесмен и общински съветник, близък до бившия кмет Тодор Попов. Самият Попов бе водач при ВМРО.

Още от гласуването: МИР – 3.86%, „Възраждане“ – 3.8%, „Пряка демокрация“ – 3.41%, „Напред България“ – 3.38%, „Гергьовден“ – 2.88%, „Величие“ – 2.87%, „Заедно за силна община“ – 2.63%, „Бъдеще за Родината“ – 2.33%, „Морал, единство, чест“ – 2.21%, „Общество за нова България“ – 2.06%, „Граждани за общината“ – 2.04%, „Има такъв народ“ – 1.03 процента.

Действителните гласове са 94.82%, а избирателната активност бе 35,09 процента. Мандатите в съвета са 41. ДПС на Пеевски взе 8 места, „Продължаваме промяната-Демократична България“ – 5, „Свобода“ – 4. По трима представители ще имат БСП, ГЕРБ, ВМРО. По двама – МИР, „Пряка демокрация“, „Възраждане“, „Напред България“, „Гергьовден“, „Величие“. По 1 място за „Заедно за силна Община“, „Земеделски народен съюз“ и „Бъдеще за родината“.

Новозибрани съветници: БСП-Обединена левица – Руди Синапов, Лиляна Мърхова-Присадникова, Лазар Попов, „Величие“ – Атанас Павлов, Йордан Венчев, „Напред, България“- Йордана Темнилова, Илиян Порязов, „Свобода“ – Венцислав Андреев, Стоян Траянов, Георги Панушев, Иван Карабончев, МИР – Атанас Качаков, Калинка Минкова, „Заедно за силна община“ – Венелина Георгиева, Гинка Чолакова, ДПС – Анета Попова, Антон Николов, Петя Цветкова, Васил Велев, Десислава Тодорова, Райко Живков, Гергана Гергинчева, „Пряка демокрация“ – Милен Трифонов, Борислав Богословов, ПП-ДБ – Елисавета Георгиева, Георги Димитров, Ненко Чолаков, Петър Нгуен, Драгомир Рибаров, „Гергьовден“ – Борислав Павлов, Людмил Спасов, ГЕРБ – Антони Върбев, Борис Владов, Радка Кежева, „Земеделски народен съюз“ – Стойчо Гешев, „Възраждане“ – Христо Вълков, Ася Павлова Фиткина – Спасова, ВМРО – Кирил Андонов, Тодор Попов, Георги Георгиев.

До новите избори се стигна, след като резултатите от вота през 2023 г. бяха отменени заради множество нарушения.

Самото гласуване премина при напрегната обстановка. През целия ден социалните мрежи бяха залети с видеоклипове, показващи т.нар. „лов на купувачи на гласове“, „граждански арести“ и опити на хора от различни части на страната да контролират реда, недоволни от работата на полицията. Основното напрежение беше в ромските села около Пазарджик, най-вече в Огняново.

От избирателната комисия съобщиха, че не са получавали сигнали за опорочаване на изборния процес. Разбра се още, че протоколите били пълни с грешки, „предимно невинни и в резултат на бързане, не умишлени“.

„Излови купувачите на гласове„

Партия „Величие“ организира мащабна акция с цел да „излови купувачите на гласове“, като нейните представители бяха особено активни на терен, две седмици преди изборния ден. Лидерът на формацията Ивелин Михайлов пък присъства лично на място вчера, а един от неговите съмишленици носеше мегафон и коментираше на висок глас случващото се.

На телефон 112 бе подаден сигнал, че в село Огняново граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се използват за купуване на гласове. Колите са „Порше“ и „Ауди“, като един от пътуващите в тях успял да избяга. На предното стъкло на единия от автомобилите е бил поставен стикер „Съюз на бившите командоси„. Това стана видно от кадри от живо излъчване във „Фейсбук“ на „Продължаваме промяната“, които също бяха на място и информираха как протича изборният ден. На терен пристигна и кметът на общината Петър Куленски, представител на същата партия.

След подадения сигнал пристигна полиция, а в продължение на около три часа органите на реда се опитваха да отворят багажника на единия автомобил. Събрало се множество хора, които наблюдаваха и коментираха случващото се, очакваха вътре да бъдат открити доказателства за купуване на гласове. Подозренията се засилиха, след като един от присъстващите преброи пред камерите пачки с банкноти от по 50 лева.

В крайна сметка бе извикан ключар, който успя да отвори багажника, но вътре бяха намерени само сувенир и лепило за гуми.

На брифинг часове по-късно, говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов обяви, че по случая не е образувано досъдебно производство. Последва изявление и от МВР, което съобщи официално, че в автомобилите не са открити никакви доказателства, свързани с купуване на гласове и пътуващите са били освободени. От вътрешното министерство допълниха, че на мястото са присъствали множество политически фигури, включително лидер на парламентарно представена партия, свързвана с туристически атракцион, както и народен представител и кмет от друга парламентарно представена политическа сила.

След приключване на изборния ден стана ясно, че в село Огняново от общо 304 гласували, 116 бюлетини са за ДПС, докато „Продължаваме промяната – Демократична България“ получи едва 13 гласа.

Цирк, а не избори

Куриозите и скандалите в изборния ден продължиха до самия му край. Общинската избирателна комисия (ОИК) съобщи, че шеф на секционна комисия в село Мало Конаре се явил на работа с час и половина закъснение, защото е бил под въздействие на опиати. Секретарят на същата комисия не знаел какви са му задачите, нито дори коя политическа сила го е излъчила.

Екшън имаше и в магазин:

В друг случай, описан от свидетел, в секция 43 жена, която сама се определила като неграмотна, получила бюлетина. Тя влязла зад паравана, гласувала, след което излязла и докато секционната избирателна комисия търсела името ѝ в списъка, тя попитала: „И кой сега ще дава 50-те лева?“

Появи се и видео във „Фейсбук“ страницата на „Продължаваме промяната“, на което се вижда наблюдател на партия да пише на ръката на гласоподавател номер, с който да гласува. След сигнал, МВР го прибра за малко, а после той се връща необезпокояван в секцията.

Още „граждански арести“: