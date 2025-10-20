Индия и страните от Меркосур са обещаващи пазари за ЕС при глобалната несигурност

Европейските доставчици могат да се възползват от несигурността в световната търговия. Значението на САЩ и Китай като експортни пазари за Европейския съюз постепенно ще намалява поради търговската политика на САЩ и натрупаните проблеми на Китай, според анализ на експерти от мозъчния тръст Bruegel. Замяната на тези търговски партньори ще бъде трудна за Европа: намирането на сравнимо ефективно търсене ще изисква време и инвестиции.

Анализаторите посочват Индия и страните от Меркосур като потенциално обещаващи области. Интересното е, че предвид общата търговска несигурност, стабилността на европейската търговска политика може да се превърне в конкурентно предимство на ЕС при разширяване на присъствието му на тези и други пазари.

Най-големите търговски партньори на ЕС –

САЩ и Китай, ще представляват все по-малък дял от европейския износ,

според експерти от мозъчния тръст Bruegel. Това се дължи отчасти на тарифната политика на Доналд Тръмп. Дори при благоприятни обстоятелства, разчитането на вътрешното производство и „стратегическата самодостатъчност“ няма да се изплати веднага. Митата биха могли също да усложнят адаптирането на американската икономика към новите правила на играта – потреблението вероятно ще намалее по време на „преходния период“.

Анализаторите прогнозират, че

вътрешното търсене в Китай също ще се свие.

Предвид кризата на пазара на жилища, демографските тенденции и търговския конфликт със САЩ, китайските власти ще трябва да положат все повече усилия за стимулиране на търсенето. Въпреки това, дори и с незабавни резултати, вече предприетите и планирани мерки ще осигурят само стабилност на потреблението, а не растеж.

От Bruegel смятат, че намаленото търсене от Пекин и Вашингтон може да бъде чувствително за Европейския съюз.

В средносрочен план Германия, Италия, Франция и Дания, центрове на ключови центрове за производство на автомобили и фармацевтични продукти – продукти, които се изнасят активно за САЩ и Китай – ще бъдат най-силно засегнати от спада в износа. Въпреки значението на тези пазари за ЕС, приносът на доставките към тях за растежа на европейския износ през последните пет години е незначителен, според анализа.

От година на година перспективите за доставки са били обвързани не толкова със САЩ и Китай,

колкото с широк кръг от по-малки партньори – комбинираното въздействие на търговията с всеки от тях е било решаващо в това отношение. Следователно, анализаторите описват възможностите за по-нататъшна диверсификация на износа на ЕС като „широки“. През следващите години европейските доставки може да се увеличат, включително за страни, засегнати от политиката на президента Тръмп – например Индия и страните от Меркосур.

Едно от предизвикателствата ще остане намирането на ефективно търсене, сравнимо с това на САЩ и Китай – това, трябва да отбележим, е критично важно, наред с други неща, за увеличаване на доставките на високотехнологични продукти.

Преориентирането на европейските доставки вероятно ще бъде бавно

(например в сравнение с Китай), както се потвърждава от постъпващите данни. Например, през август (по-скорошни данни ще бъдат налични по-късно) износът на стоки от ЕС възлиза на 183.6 милиарда евро, което е спад с 6.7% спрямо същия месец миналата година. Както се очакваше, доставките до САЩ и Китай намаляха, без компенсиращо увеличение на доставките до други дестинации.

Трябва да се отбележи, че относителната мудност на европейската икономика и бавното ѝ адаптиране към променящите се условия са цената, която тя плаща за предвидимостта на търговската си политика. Междувременно, предвид общата несигурност, стабилността и прозрачността на правилата на играта биха могли да се превърнат в конкурентно предимство за ЕС, тъй като той навлиза на нови пазари и разширява присъствието си на съществуващите.