БВП на страната се увеличава с 3.4% през 2024 година, отчете НСИ

През 2024 г. БВП се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2023 година, съобщават от Националния статистически институт. А БВП достига номинален стойностен обем от 204.91 млрд. лева. Брутната добавена стойност възлиза на 178.77 млрд. лева.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.9 процентни пункта до 73.1 процента. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24.2% при 25.9% през 2023-а. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.7%, което е намаление с 0.2 процентни пункта спрямо 2023 година.

Реалният растеж на БВП е 3.4% спрямо 2023 година. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2.8% на годишна база. По-конкретно,

през 2024 г. растежът се определя от регистрираното увеличение при:

Строителство – повишение с 11%;

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – увеличение с 9.6%;

Селско, горско и рибно стопанство – увеличение с 3%;

Финансови и застрахователни дейности – повишение с 6%;

Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – нарастване с 5.1%;

Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности – нарастване с 3.8%;

Култура, спорт и развлечения; други дейности – нарастване с 2.8%;

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – повишение с 1.6 на сто.

Спад на годишна база е регистриран при:

Операции с недвижими имоти – намаление с 2.6%;

Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – намаление със 7.2 на сто.

БВП през 2024 г. – актуализирани данни по компоненти на крайното използване

През 2024 г. за крайно потребление са изразходвани 77.1% от БВП на страната. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 18.3% от БВП. Външнотърговското салдо на стоки и услуги е положително.

През 2024 г. вносът на стоки и услуги се увеличава с 3.9% в сравнение с 2023 година.