РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БВП на страната се увеличава с 3.4% през 2024 година, отчете НСИ

Икономическата комисия в парламента се заема с предсрочната смяна на председателя на НСИ

През 2024 г. БВП се увеличава в реално изражение с 3.4% спрямо 2023 година, съобщават от Националния статистически институт. А БВП достига номинален стойностен обем от 204.91 млрд. лева. Брутната добавена стойност възлиза на 178.77 млрд. лева.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.9 процентни пункта до 73.1 процента. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24.2% при 25.9% през 2023-а. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.7%, което е намаление с 0.2 процентни пункта спрямо 2023 година.

Реалният растеж на БВП е 3.4% спрямо 2023 година. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 2.8% на годишна база. По-конкретно,

през 2024 г. растежът се определя от регистрираното увеличение при:

  • Строителство – повишение с 11%;
  • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – увеличение с 9.6%;
  • Селско, горско и рибно стопанство – увеличение с 3%;
  • Финансови и застрахователни дейности – повишение с 6%;
  • Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – нарастване с 5.1%;
  • Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности – нарастване с 3.8%;
  • Култура, спорт и развлечения; други дейности – нарастване с 2.8%;
  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – повишение с 1.6 на сто.

 Спад на годишна база е регистриран при:

  • Операции с недвижими имоти – намаление с 2.6%;
  • Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – намаление със 7.2 на сто.

БВП през 2024 г. – актуализирани данни по компоненти на крайното използване

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп продажби кредити луксозни имоти капитал Приста ойл холдинг смарт органик растеж залог печалби бюджет капитал застраховане проект

През 2024 г. за крайно потребление са изразходвани 77.1% от БВП на страната. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 18.3% от БВП. Външнотърговското салдо на стоки и услуги е положително.

През 2024 г. вносът на стоки и услуги се увеличава с 3.9% в сравнение с 2023 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли изискването за уседналост при кандидатстване в първи клас да се уеднакви с наредбата за прием в детските градини?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени