Кая Калас отчете напредък по отношение използването на замразени руски активи

Министрите на външните работи на ЕС са напреднали в дискусиите относно използването на замразени руски активи за покриване на военните нужди на Украйна, според министъра на външните работи на ЕС Кая Калас след заседанието на Съвета по външни работи.

„Украйна се нуждае от повече военна подкрепа, но и от повече финансова помощ“, каза тя след срещата. „Днес министрите обсъдиха предложението на Европейската комисия за мобилизиране на замразени руски активи за непосредствени нужди на отбраната.“

„И е много важно, че успяхме да постигнем напредък в това, за да изпълним съответните правни и бюджетни изисквания“, подчерта върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи, сигурността и отбраната.

Темата за използването на руски активи за задоволяване на нуждите на Украйна е в дневния ред на срещата на върха на ЕС, която ще се проведе в Брюксел на 23-24 октомври. Според Bloomberg, ако лидерите на ЕС решат да предоставят на Украйна т. нар. „репарационен заем“, обезпечен със замразени резерви на Централната банка на Русия, работата по разработването на правен механизъм може да започне след срещата на върха. Крайният срок за изпълнението му е второто тримесечие на 2026 година. Според плана, Украйна може да получи приблизително 140 милиарда евро (160 милиарда долара) заеми, използвайки руски активи, замразени в Европейския съюз.

От 2022 г. насам страните от ЕС и Г-7 са замразили приблизително 280 милиарда евро руски активи

и периодично прехвърлят постъпленията от тях в Украйна. Белгийският депозитар Euroclear държи най-голямото количество руски средства – 191 милиарда евро. Финансовата институция призова ЕС да зачита целостта на тези активи и да оцени рисковете, свързани с тяхното използване.