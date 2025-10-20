РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Само през септември социалното министерство е организирало над 600 събития за еврото

евро

Само през септември структурите на Министерството на труда и социалната политика са организирали над 600 различни информационни събития, посветени на предстоящото приемане на еврото, а за настоящия октомври са планирани още толкова.

Заместник-министърът Наталия Ефремова обяви, че най-голямата грижа на социалното министерство е да предпази хората от измами и по-специално усилията им са насочени към най-уязвимите, които по-трудно ще се ориентират – хората с по-ниско образование и с увреждания.

Ефремова обясни, че за да достигнат трудноподвижните хора например до офис на банка или до пощенски клон, се разчита много на съдействие от общините за осигуряване на специализиран транспорт.

Специално за хората, които ползват социални услуги за резидентна грижа, е организирана специфична кампания заедно с Националния осигурителен институт и Националното сдружение на общините, добави зам.-министър Ефремова.

Тя благодари за съвместната работа на „Български пощи“ и на други институции, с които заедно те търсят решения на конкретно възникнали проблеми на хората с увреждания.

Наталия Ефремова отбеляза и че от 13 октомври 2025 г. Българският Червен кръст е започнал раздаването на закупените от Агенцията за социално подпомагане пакети с продукти и хигиени материали по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския съюз. Предвидено е, докато хората чакат, в пунктовете, където има съответната техническа възможност, да им се прожектират видео материали с информация за предстоящото приемане на еврото.

