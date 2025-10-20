Какво знаем за откраднатите съкровища на Лувъра

Безценни артефакти, откраднати в неделя от Лувъра в Париж, включват смарагдово колие, инкрустирано с над 1000 диаманта, подарено от Наполеон на втората му съпруга, както и други съкровища с „неоценима“ стойност.

Те разбили две витрини с висока степен на сигурност и откраднали девет предмета, съобщи френското Министерство на културата. Един от предметите – богато украсена златна корона, носена от императрица Евгения през XIX век – е била открита близо до мястото на престъплението.

Експертът по възстановяване на изкуство Артър Бранд заяви, че „Това са кралските бижута на Наполеон, съпругата му и наследниците им. Те са естествена гордост за Франция. Той допълни, че понеже предметите са лесно разпознаваеми, крадците вероятно ще ги разглобят, ще продадат камъните и ще разтопят златото и среброто.

1. Сапфирена диадема, колие и обеца, носени от няколко кралици. Този комплект от диаманти и сапфири е принадлежал на Ортанс дьо Боарне (кралица на Холандия), Мари-Амели (кралица на французите) и Изабел д’Орлеан, херцогиня дьо Гиз. Диадемата – скъпоценен венец, носен от кралски особи – съдържа 24 цейлонски сапфира и 1 083 диаманта, които могат да се свалят и носят като брошки.Произходът на комплекта не е напълно ясен – някои предполагат, че е принадлежал на кралица Мария-Антоанета. Въпреки че няма белези на известни ювелири, той показва изключителното майсторство на парижките златари от началото на XIX век. Семейството Орлеан притежава комплекта до 1985 г., когато той е закупен от Лувъра.

2. Смарагдово колие и обеци – подарък от Наполеон на императрица Мария-Луиза изработено от бижутера Франсоа-Реньо Нито, този комплект съдържа 32 смарагда и 1 138 диаманта и е сватбен подарък от Наполеон на втората му съпруга Мария-Луиза от Австрия през март 1810 година. След падането на империята Мария-Луиза завещала комплекта на свой роднина, а той се предавал поколения наред. През 1953 г. бижутерската къща Van Cleef & Arpels го купува. Смарагдите от диадемата по-късно са заменени с тюркоази от американски колекционер, а оригиналното колие и обеците са запазени и продадени на Лувъра през 2004 г. за 3,7 милиона евро (около 4,3 млн. долара).

Диамантена брошка и диадема на императрица Евгения

Сребърно-златна брошка във формата на панделка, украсена с хиляди диаманти, първоначално е била катарама на колан с 4 000 камъка, представен на Световното изложение през 1855 г.

По-късно Евгения я преправя в брошка с висящи диамантени ресни.

През 1887 г. бижутерът Емил Шлезингер я купува на търг за 42 200 франка за нюйоркската светска дама Каролайн Астор.

След повече от век брошката е върната във Франция, Лувърът я придобива през 2008 г. за 6,72 млн. евро (над 10 млн. долара).

Диадемата от перли и диаманти, изработена от Александър-Габриел Льомоние през 1853 г., съдържа 212 перли и 1 998 диаманта.

