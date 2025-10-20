София може да се сдобие с паметник на хан Аспарух

Той трябва да замести този на Съветската армия, намиращ се в Княжевската градина.

Преди броени дни по време на пресконференция в БТА, инициативен комитет предложи на мястото на бившия Паметник на съветската армия да бъде изграден паметник на хан Аспарух – основател на съвременната българска държава.

Комитетът бе съставен от акад. Георги Марков (историк и председател), акад. Владимир Зарев (писател), проф. Петър Берон (зоолог и общественик), Румен Дечев (политолог, журналист и зам. председател), Милена Славова (певица), Искрен Веселинов (общественик), арх. Петър Диков (председател на САБ), Диана Дафова (певица), Владимир Пенев (художник), Асен Блатечки (артист), Бойко Ламбовски (поет) и Пресиян Петров (журналист и общественик).

Снимка от пресконференцията.

Те отправиха писмено обръщение към Президента на Републиката, Председателя на Министерския съвет, Министъра на културата, Столична община и Областния управител на град София, с апела да бъде изграден паметник на хан Аспарух, който през 681 г. поставя основните на днешната българска държава.

Да припомним, че премахването на Паметника на съветската армия преди няколко години предизвика доста ожесточени и горещи спорове сред българските граждани и най-вече софиянци.

Картина на хан Аспарух, възстановка по Димитър Гюдженов.

„В днешното сложно време, когато е оспорвано самото съществуване на българската държава, на това знаково място в сърцето на София имаме нужда от друг исторически символ, безспорен за всеки българин. Символ който, идващ от вековете, носи послание напред в годините. който вдъхва самочувствие и оптимизъм. Не на последно място, който би привлякъл вниманието на гостите на столицата към нашата славна хилядолетна история.” – гласи третата точка от писменото обръщение на комитета.

Оттук можете да гледате и цялата пресконференция – https://www.bta.bg/bg/pressclub/archive-local/sofia/31450 .