ПП-ДБ в СОС настоява за извънредни мерки след убийството на момче в столичен мол

За извънредни мерки настоява групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Столичния общински съвет (СОС) във връзка с инцидента с намушкано момче в столичен мол.

„С дълбока тревога и скръб научаваме за трагичния инцидент, при който 15-годишно момче беше намушкано в мол в София и по-късно почина. Този случай показва колко крехка е ситуацията по отношение на сигурността в обществените пространства и как властите, охранителните фирми и операторите на търговските центрове трябва да носят сериозна отговорност за предотвратяване на подобни инциденти“, се казва в позицията на ПП-ДБ.

Оттам настояват да бъдат взети следните незабавни мерки:

– Извънредно провеждане на изслушване в Комисията по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет, с участието на:

директора на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР);

ръководителя на охраната на съответния мол;

директора „Сигурност“ на Столична община.

– Изясняване на обстоятелствата: как е реагирала охраната на мола, какъв е бил протоколът в такава ситуация, какви мерки са предприети преди и след инцидента.

– Преглед и оценка на нормативната уредба и контролния механизъм за търговски центрове – какви минимални стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция има и как те са били приложени в конкретния случай.

– Представяне на план за действие от Столична община и СДВР, който да включва конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти и предотвратяване на достъпа на оръжие, конфликти между групи, бърза полицейска и охранителна намеса.

„Групата ни счита, че подобен инцидент не може да бъде разглеждан само като криминален случай – той е тревожен сигнал за слабости в системата на сигурност и контрол, които засягат всички граждани. Ние следим отблизо ситуацията и ще настояваме за пълна прозрачност и отговорност“, пише още в позицията на обединението.

Общинските съветници от ПП-ДБ изразяват съболезнования към семейството на загиналото момче и призовават отговорните институции да действат с максимална бързина и ефективност.