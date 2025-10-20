Шрапнел е паднал върху автомобил от кортежа на вицепрезидента Ванс в Калифорния

Снаряд, изстрелян по време на демонстрационна стрелба в чест на 250-годишнината на Морската пехота в Кемп Пендълтън, е експлодирал преждевременно над калифорнийска магистрала, докато кортежът на вицепрезидента Дж. Д. Ванс е пътувал. Шрапнели са паднали върху кола и мотоциклет на Калифорнийския пътен патрул, съобщава Los Angeles Times.

Според вестника, инцидентът е станал на 18 октомври. Шрапнели са ударили превозно средство на Калифорнийския пътен патрул, което се е намирало на участък от затворената магистрала Interstate 5, след като се е върнало от ескортирането на Ванс до събитието. Вестникът съобщава, че изстрелът е произведен от гаубица M777, способна да изстрелва 155-милиметрови снаряди.

Самият доклад на Калифорнийския пътен патрул не уточнява вида на изстреляния снаряд.

В него само се посочва, че „метални фрагменти от взривоопасен снаряд, изстрелян над Interstate 5, са детонирали преждевременно, удряйки и повреждайки патрулно превозно средство“. Движението в района е било спряно по време на стрелбата. Няма пострадали при експлозията и патрулните служители са уведомили морските пехотинци, които „са отменили по-нататъшна стрелба с бойни боеприпаси над магистралата“.

Според вестника,

шрапнелът, който е ударил колата, е бил с размери приблизително 5 см на 6 сантиметра.

Той е оставил „малка вдлъбнатина или драскотина“ на капака. По време на инцидента в колата не е имало никой. Шрапнел е ударил и патрулен мотоциклет, който не е бил повреден.

New York Times също съобщава за инцидента. Според изданиоето, няма пострадали, но превозното средство е получило лека вдлъбнатина. След проверка на магистралата, пътят е бил отворен отново за движение.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм преди това се е изказал срещу стрелбата над магистралата и е разпоредил затварянето на участък от магистралата, въпреки уверенията на военните, че събитието е безопасно, съобщава New York Times.