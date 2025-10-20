Силовите тренировки са важни, но не са единственото, което може да ви помогне да остареете добре

Концепцията за вдигане на тежести като средство за дългосрочно здраве и дълголетие все по-често се появява в социалните мрежи

Експерта по силови тренировки на Peloton, Бен Олдис каза, че макар силовите тренировки да са важни, те не са единственият фактор, който има значение, ако искате да остареете добре.

Комбинирайте силови тренировки с кардио и разтягане

Олдис подчертава, че силовите тренировки трябва да останат основна част от вашата седмична програма, защото те помагат за поддържането на мускулната маса, необходима за ежедневните дейности, и подпомагат здравословното остаряване.

Кардиореспираторната фитнес форма също е силно свързана с дълголетието, така че е важно да включвате упражнения, които подобряват здравето на сърцето и белите дробове – като бързо ходене, джогинг, колоездене или плуване.

„За да живеете дълъг, здрав и щастлив живот, добавянето на разнообразие в тренировките е мястото, където се случва магията“, казва Олдис.

„Винаги бих препоръчал добра комбинация от кардио, силови тренировки и разтягане в рутината ви.“

Този балансиран подход осигурява силно сърце, функционални мускули и подвижни стави.

Поставете последователността на първо място

„Добра цел е да се стремите към три тренировъчни дни седмично“, казва той.

„Бих препоръчал в началото просто да се придържате към кардио или силови тренировки.“

След като изградите тази рутина, той съветва да добавите по 15–20 минути разтягане в края на тренировките, за да подобрите подвижността и възстановяването.

Когато това стане част от ежедневието ви, можете да започнете да настройвате програмата си така, че да съответства на националните препоръки, които включват:

150 минути умерено интензивна аеробна активност или

75 минути интензивна аеробна активност седмично

