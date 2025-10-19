Хиляди американци протестираха под надслов „Без крале“ срещу политиките на Доналд Тръмп

Хиляди хора излязоха по улиците на Вашингтон и редица други градове в САЩ в рамките на национални протести под надслов „Без крале“, насочени срещу политиките и авторитарния стил на управление на президента Доналд Тръмп, предаде БНР.

Инициатор на демонстрациите е прогресивното движение „Индивизибъл“, като според организаторите са проведени над 2600 митинга в различни части на страната. Протестите са продължение на Националния марш срещу съкращенията на Тръмп и Мъск от пролетта и на първите акции „Без крале“ през юни, които тогава обединиха милиони участници.

Този път в протестите се включиха водещи фигури от демократическия и независимия политически спектър, сред които лидерът на демократите в Сената Чък Шумър и сенаторът Бърни Сандърс. „Тук сме, защото обичаме Америка. Ние, народът, ще управляваме“, заяви Сандърс пред събралите се във Вашингтон.

Демонстрантите носеха плакати с лозунги като „Няма нищо по-патриотично от протеста“ и „Съпротивлявайте се на фашизма“. В Сан Франциско участниците изписаха с телата си на плажа думите „Без крале!“, стотици се събраха на „Таймс скуеър“ в Ню Йорк и в Грант Парк в Чикаго, а в Бирмингам, Алабама, протестът привлече над 1500 души.

От Републиканската партия осъдиха демонстрациите, наричайки ги „митинги на омразата към Америка“, а някои консервативни коментатори определиха участниците като „комунисти“ и „марксисти“.

Протестите са провокирани от публикации в социалните мрежи на администрацията на Тръмп, в които той е изобразяван като монарх. Участниците в акцията заявиха: „Президентът смята, че управлението му е абсолютно, но в Америка нямаме крале.“