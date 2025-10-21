Управляващите чакат санкционирания по „Магнитски“ да им каже дали ще ги бъде, заяви Румен Радев

„Видно е за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционирания за корупция по „Магнитски“ политик да ги уведоми дали ще ги бъде„. Това заяви пред медиите държавният глава Румен Радев. Изказването си той направи, докато се провежда Съвета за съвместно управление, след който се очаква да се разбере дали и как ще бъде преформатирано правителството на Росен Желязков, както и дали участието на „Ново начало“ на Делян Пеевски ще бъде формализирано.

Според президентът събитията от последната седмица показват, че правителството го е страх да заседава, а парламентът – да събере кворум, „докато същият този политик не им разреши“.

„Моята охрана функционира съгласно всички правила на НСО, но не знам дали ви прави впечатление, че в оценката на вносителя на законопроекта, с който се отнеха колите на моята администрация, е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Същият този вносител – от „Ново начало“, разпореди вчера да се отпуснат спешно финанси за закупуване на автомобили за президентската администрация. Вие как го разбирате това?“, заяви държавният глава относно вчерашното предложение на партията на Пеевски бързо да бъдат осигурени нови возила за „Дондуков“ 2.

„Банкеръ“ припомня, че именно „Ново начало“ инициира законови поправки, с които администрацията на президента беше лишена от транспортните услуги на НСО. В отговор Радев каза, че ще е солидарен със служителите на президентството и също ще пътува с личен автомобил. През изминалия ден обаче, Пеевски поръча на финансовия министър Теменужка Петкова да осигури финансов ресурс за закупуване на автомобили за президентската администрация.

„Надявам се, опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички (..) Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения. Що се отнася до и обществени поръчки за коли, за гараж, за гориво, за сервиз, такива няма да правим. Резултат от тях може да очакваме за следващата администрация, а тя може да има други предпочитания„, подчерта Радев.