РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

МВР и МОН се „събудиха“ след нападенията между младежи

МВР и МОН се "събудиха" след нападенията между младежи

След серията от нападения между младежи в столицата министрите на образованието (Красимир Вълчев) и вътрешните работи (Даниел Митов) се активизираха внезапно. И двамата ще настояват да се вземат мерки, за да се предотвратят бъдещи такива случаи.

Даниел Митов и неговото ръководство ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес (21 октомври), информират от БТА. На срещата ще се обсъди как да се подобрят мерките за сигурност, като вече от СДВР се обявиха “за” инсталирането на металодетекторни рамки в моловете, след като 15-годишен прободе смъртоносно свой връстник.

От своя страна, образователното ведомство също е взело мерки, като и то планира свикване на извънредни срещи с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Оттам уточняват, че ще засилят безопасността и ще предприемат допълнителни действия.

Реакцията в МОН отново идва “постфактум“ след тежкия инцидент, този път между деца на 15 и 12 години в училище в столичния кв. „Христо Ботев“. По-големият ученик нанесъл прободна рана с нож в рамото на 12-годишното момче.

Въпреки забраната за носенето на остри предмети в училища и молове, трябва да се отбележи, че проверки липсват. Ето защо от семействата искат справедливост.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени