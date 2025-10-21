МВР и МОН се „събудиха“ след нападенията между младежи

След серията от нападения между младежи в столицата министрите на образованието (Красимир Вълчев) и вътрешните работи (Даниел Митов) се активизираха внезапно. И двамата ще настояват да се вземат мерки, за да се предотвратят бъдещи такива случаи.

Даниел Митов и неговото ръководство ще се срещнат с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София днес (21 октомври), информират от БТА. На срещата ще се обсъди как да се подобрят мерките за сигурност, като вече от СДВР се обявиха “за” инсталирането на металодетекторни рамки в моловете, след като 15-годишен прободе смъртоносно свой връстник.

От своя страна, образователното ведомство също е взело мерки, като и то планира свикване на извънредни срещи с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата. Оттам уточняват, че ще засилят безопасността и ще предприемат допълнителни действия.

Реакцията в МОН отново идва “постфактум“ след тежкия инцидент, този път между деца на 15 и 12 години в училище в столичния кв. „Христо Ботев“. По-големият ученик нанесъл прободна рана с нож в рамото на 12-годишното момче.

Въпреки забраната за носенето на остри предмети в училища и молове, трябва да се отбележи, че проверки липсват. Ето защо от семействата искат справедливост.